大陸國家統計局今（11日）公布的3月消費者物價指數（CPI）年漲1.5％，漲幅比上月擴大0.6個百分點。據測算，在3月1.5％的年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.4個百分點，新漲價影響約為1.1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續保持穩定，3月年漲1.1％，漲幅與2月相同。

受大陸國內多點散發疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，從月度比較來看，3月CPI由上月上漲0.6％轉為持平。其中，食品價格由上月上漲1.4％轉為下降1.2％，影響CPI下降約0.22個百分點。食品中，受節後消費需求回落及供給充足等因素影響，豬肉價格下降9.3％，雞肉、鴨肉、牛肉、羊肉、水產品和鮮果價格降幅在1.0％—2.3％之間。

3月，受國際大宗商品價格上漲等因素影響，生產者物價指數（PPI）月度比較呈現上漲，年漲幅則繼續回落。

從年漲跌幅來看，PPI上漲8.3％，漲幅比上月回落0.5個百分點，主要是去年同期基數較高。其中，生產資料價格上漲10.7％，漲幅回落0.7個百分點；生活資料價格上漲0.9％，漲幅與上月相同。

調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，比上月增加1個。主要行業中，價格漲幅回落的有：有色金屬冶煉和壓延加工業上漲18.3％，回落2.1個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲15.7％，回落4.0個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲9.4％，回落3.5個百分點；化學纖維製造業上漲4.5％，回落6.9個百分點。

價格漲幅擴大的有：煤炭開採和洗選業上漲53.9％，擴大8.5個百分點；石油和天然氣開採業上漲47.4％，擴大5.5個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲32.8％，擴大2.6個百分點；電力熱力生產和供應業上漲8.7％，擴大0.2個百分點。