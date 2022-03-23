晶華(2707)國際酒店集團董事會通過2021年財報，第四季本業營運顯著回升，每股盈餘（EPS）2.31元、為近2年次高。全年在處分達美樂披薩收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利跳增至21.77億元、每股盈餘17.09元，雙創歷史新高。

晶華董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利12.3925元，盈餘配發率約72.51％。以23日收盤價168元計算，現金殖利率高達近7.38％。公司將於6月14日召開股東常會。

晶華2021年第四季合併營收13.51億元，季增達34.3％、年減13.24％，毛利率39.3％、營益率22.64％，分創近7年、7年半高點。雖因業外收益減少，使歸屬母公司稅後淨利2.94億元，季減達80.41％、仍年增達32.51％，每股盈餘2.31元，雙雙維持近2年次高。

累計晶華2021年合併營收49.3億元、年減9.08％，為近11年低點，營業利益5.38億元、年減26.68％，與毛利率27.05％、營益率10.92％齊探IPO以來新低。不過，在業外收益大進補下，歸屬母公司稅後淨利21.77億元、年增達近2.3倍，每股盈餘17.09元，雙創新高。

晶華去年營收下滑，主因邊境管制持續，加上5月三級警戒禁止餐飲內用，直至8月中才逐步開放，衝擊台北晶華酒店住房及餐飲營運。不過，透過積極轉型促銷，且旗下太魯閣晶英、台南晶英及晶泉丰旅受惠國旅熱潮，業績逆勢成長，將整體營運影響降到最低。

同時，晶華去年出售「小金雞」達美樂披薩，加計相關調整機制計算後總價為17.32億元，扣除直接相關交易成本及費用後，於第三季認列處分利益達16.36億元，相當於挹注每股盈餘達12.85元，使第三季在本業虧損下獲利逆勢創高，亦帶動全年獲利登峰。

在疫情趨緩、遞延宴會需求恢復及振興措施激勵內需回溫下，晶華去年第四季本業顯著轉盈，營業利益3.06億元、創近2年高點。即使因第三季認列處分收益、墊高比較基期，使歸屬母公司稅後淨利季減達8成，仍繳出年增32.51％佳績，營運顯著恢復過往水準。

晶華2022年2月自結合併營收5.61億元，月增6.1％、年增達48.19％，為近1年次高、終止連12月年衰退。累計前2月合併營收10.9億元、年增2.27％，為1年來首度恢復正成長，營運已重返成長軌道。

展望後市，晶華旗下各酒店瞄準4月兒童節連假商機，推出各項親子住房專案，餐飲部亦推出「振興消費．千元Fun送」，搶攻振興券晚鳥商機，除以超值有感的方案回饋給長期支持晶華的聰明消費者，亦可望為集團第二季業績挹注良好成長動能。