連鎖家具業詩肯（6195）公告2月營收1.34億元，較去年同期減少28.63％。詩肯表示，2月營收衰退，主要因為與去年農曆年的落點差異，累計1～2月營收4.79億元，與去年同期近持平，3月房市仍熱，估可望回復成長軌道。

詩肯表示，農曆年前是家具汰舊換新潮帶動的消費高峰，今年農曆年在1月底，因此1月表現十分突出，但去年2月上旬市場消費動能仍十分旺盛，基期較高，而今年2月全月都處於淡季，因此才與去年同期有落差，同屬於華人市場的新加坡NOVA也是同樣原因，營收表現不如去年，但3月起營收將重回成長軌道。

詩肯指出，根據統計，今年全台前2月交易量近4萬棟，不但較去年同期成長0.2％，更創下11年同期新高，反映今年房市仍將延續去年交易熱絡的市況，雖然政府推出打房措施，加上長期利率看升，但對於自住的購屋並不會有太大影響，因此全年仍看好全年營運。

此外，政府將放寬國際商務客來台限制，詩肯指出，這反映政府的防疫措施轉向與病毒共存，在疫苗覆蓋率提升後，民眾對於疫情的恐慌心理已經大幅降低，今年的經濟活動有望回歸到疫情爆發之前，對整體消費市場來說都是一大利多。

詩肯表示，在海運價格上漲、原物料木頭、皮料等原料價格攀升下，先前也宣布將調漲部分品項價格，應能緩解獲利壓力，而政府去年推出的振興五倍券使用期限將在4月底到期，因此還有機會進一步催出不少買氣。

截至2月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有78、48、2店，共128店。詩肯表示，今年各品牌展店腳步仍會持續，並與追求異業結盟的機會，展出效益突出的複合店型。