食品大廠南僑（1702）15日公布去年財報，全年營收198.61億，年增12.7％；稅後純益10.71億元，也比前年同期成長12.7％，換算每股稅後純益4.32元，創下近五年新高。

南僑15日董事會通過每股擬派發現金股息2.2元，股利配發率50.9％；對照南僑昨天收盤股價48.2元，現金殖利率4.6％。

去年5～9月台灣因為疫情實施三級警戒，餐廳不開放內用，南僑除了本身有點水樓等餐飲業務，公司頭號主業油脂及冷凍麵糰，下游客戶為烘焙業者，很多開在百貨公司或飯店等，業績受到很大打擊。

所幸占南僑銷售將近六成的大陸市場，去年疫情控制得還算不錯，業績有成長，填補台灣疫情造成的影響，南僑去年獲利創下五年新高。

展望今年，南僑正積極擴建泰國廠，擴充嬰兒米果、烘焙麵包零食等產能，其中米果生產線已於去年第二季投產，麵包零食新產線有受到疫情一些延宕，力拚今年投產，新產能可望為公司今年營運挹注新動能。