智伸科技去年合併營收及獲利雙雙締造史上新高，EPS攀升至10.47元，創歷史新高，21日董事會承認去年財報，並通過每股配發現金股利5.0元，現金股利配發率47.76％。以收盤價149元計算，現金殖利率3.36％。智伸科目前大陸廠接單、生產及出貨未受疫情影響，預期今年營收及獲利有機會續創新高。

智伸科22日將參加摩根士丹利證券舉辦線上法說會、宏遠證券主辦實體法說會，21日召開董事會承認去年財報及決定股利政策。智伸科去年合併營收88.14億元、本業獲利15.52億元、稅後淨利12.03億元、EPS攀升至10.47元，會中決議每股配發5.0元現金股利，6月27日召開股東會。

智伸科指出，智伸科去年汽車事業部營運受車用晶片短缺影響，部分訂單出貨遞延，但運動、電子及醫療事業營收均成長，推升智伸科2021年營收及獲利雙雙改寫歷史新高。其中，汽車營收占比56.60％、運動比重16.45％、電子營收比重15.43％、醫療占比7.22％。汽車事業雖受到車用晶片短缺影響，不過整體業績仍年成長13.75％，電子、醫療事業則因疫情後需求強勁而受益，不單生產稼動率維持高檔，也進一步優化產品組合。

智伸科指出，去年運費及原材料成本高漲，智伸科為滿足訂單生產需求，短期增加人力而墊高人力成本而影響2021年第四季毛利率。經營團隊有效管控成本費用，縮小對營業毛利率、營業利益率影響，營業毛利率27.61％、營業利益率為17.61％。

智伸科表示，智伸科謹慎面對今年上半年國際局勢變化，並密切注意疫情狀況，目前大陸各工廠員工仍能到班，產能、接單等運作均不受影響，智伸科也加強與落實防疫措施。隨著車用晶片短缺緩解，新車動能穩步加溫，主要客戶對於智伸科各項汽車關鍵零組件產品拉貨力道提升，醫療、電子及運動等事業出貨也增長，其中醫療零組件產品應用在微創手術器械新品出貨也持續增長，推升整體營收及獲利同步放大，有望再締新猷。