磨床大廠福裕實業25日董事會承認財報，去年轉虧為盈，EPS回升至0.44元，創近3年新高，為彌補過去兩年虧損，董事會決議不配發任何股利，6月22日召開股東會。

福裕因大陸市場訂單顯著好轉，台灣訂單也不錯，去年合併營收16.07億元、營業毛利3.89億元、營業利益0.46億元、稅前淨利0.52億元、EPS回升至0.44元。

福裕目前在手訂單超過3億元，今年2月合併營收1.12億元、年成長20.93％；前2月合併營收2.51億元、年增幅46.88％。