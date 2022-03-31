精密齒輪大廠鈞興-KY去年因美國房地產及修繕市場熱絡，帶動電動工具及園林工具客戶下單強勁，營收及獲利連續第三年飆史上新高。31日下午將參加永豐金證券說明去年財報及營運展望，鈞興今年仍將追求營收及獲利成長，有機會雙雙續創歷史新高。

鈞興30日董事會承認去年財報，去年合併營收27.37億元、稅後淨利3.94億元、EPS攀升至8.18元，分別比前年成長32.51％、37.95％、36.33％。30日董事會決議每股配發現金股利4.5元，創歷年配息最佳，股息配發率55.01％，以收盤價90.4元計算，現金殖利率4.98％。

鈞興去年電動工具、園林工具、自動化設備、工業縫紉機等領域營收比重，分別為69.28％、18.95％、4.52％與3.74％。鈞興表示，去年美國居家裝修風潮火熱，不僅推升電動工具、園林等產業主要客戶下單力道；自動化設備領域，也在歐洲客戶逐漸擺脫疫情影響後，接單及出貨情況良好，全年銷售金額成長146.40％。鈞興切入大陸知名工業機器人供應鏈，帶動2021年工業機器人應用銷售金額年成長204.04％，營收佔比從2020年1.14％倍增到2.61％。加上嚴格管控費用，是鈞興上市以來，連續三年營收及獲利均締造新高的主因。

鈞興強調，鈞興聚焦高精密度、高技術含量等高附加價值產品，以提升產品市場競爭力及獲利能力，也因主要客戶拉貨力道強勁而受惠，透過生產自動化及智能化，提升生產效率，並且針對營業成本、費用嚴加控管，新台幣兌美元匯率升值、原物料及運輸物流成本等不利條件，去年毛利率從前年32.26％提升至32.35％、去年淨利率也由前年13.82％提升至14.38％。

鈞興表示，鈞興最大園林工具及電動工具客戶去年第四季下單放緩，農曆年後訂單雖回升，速度不如原先預期，遞延出貨導致1、2月營收衰退。3～5月出貨及營收慢慢回升，有機會與去年同期持平或成長。工業機器人領域接單出貨持續成長，目前整體訂單能見度維持2～3個月，今年營收及獲利追求成長。