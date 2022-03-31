工業電腦廠樺漢（6414）傳出員工挪用公司資產，公司31日公告查核結果，此案占110年度合併報表總資產影響比例小於0.1％，對財務未有重大影響，將提列3,772萬元損失，影響去年EPS約0.39元。樺漢表示，此案已進入司法調查，相關損失將循法律途徑追回。

樺漢說明，在3月22日下午進行內控審查時，發現一名員工利用職務之便，監守自盜挪用公司資產，本公司立即於第一時間辦理銀行臨櫃止付、銀行印鑑更換及進行與銀行積極對帳作業，也已主動向法務部調查局新北市調查處舉發備案，並將內部調查該員工個人犯罪證據提交新北市調查處，本案目前已進入司法調查階段。

經樺漢與會計師及銀行三方查核結果，目前初步統計對公司110年度合併報表總資產影響比例小於0.1％，反映於110年度財務報表，提列損失金額約3,772萬元，影響EPS為0.39元。

樺漢去年稅後淨利13.34億元，全年EPS 13.91元。公司表示，本案對本公司財務業務並無造成重大影響。31日董事會重新通過盈餘分派案，每股配發現金股利仍維持7元水準。

樺漢強調，公司將進一步深化內稽內控制度，強化印鑑管理制度，以及財務處資金管理職能分工，後續相關懲處及處置措施，將待案情釐清後提報董事會，相關損失部分也將循法律途徑追回。

法人表示，樺漢2021年受到疫情影響，部分物聯網專案出貨進度延宕，不過，近期狀況已陸續改善，目前訂單能見度、在手訂單金額均高於過往平均水準，預料樺漢今年營收將逐季走高，PER尚在相對低水準。