巨大(9921)2021年營收高達818億元，年增17%，受惠產能利用率增高，及自有品牌e-bike銷售占比提高，獲利衝至59.3億元，刷新歷史新高，每股稅後盈餘達15.8元，每股擬配息10元。

展望2022年，後疫情時代，民眾更重視運動，預期中高階運動車款需求前景佳，全球環保潮流也讓各國政府建構友善的騎乘環境，巨大對未來自行車產業成長仍具有信心，但也指出，戰爭及通膨為經營環境添增不確定因素，成本上漲仍帶給獲利不小的壓力。

巨大2021年第4季努力克服缺料與缺櫃的限制，單季合併營收199億元，年增13.6%。但受制物料、運費上漲及匯率的不利因素，第4季單季稅後淨利11.0億元，年減16.5%，每股稅後盈餘2.93元。

巨大指出，2021年e-bike營收占集團營收由2020年的26%提升為31% ，預期未來幾年營收占比仍將逐年提升。