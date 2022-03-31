瓦城泰統集團（2729）2021年財報出爐，全年營收42.29億元、歸屬母公司業主淨利1.61億元，EPS7.04元，董事會擬配現金股利4元，股票股利3.15元，配發率達101％。

展望2022年，隨著疫苗覆蓋率持續拉升，內需市場消費動能強勁，唯多人聚餐型態的餐飲需求仍處復甦、擴張階段，瓦城看好國內餐飲市場中長期發展，延續2022年開春首兩個月營收持續回升表現，今年將持續以多品牌策略聚焦台灣市場，藉由線下「安心餐廳2.0」服務信賴感，搭配線上全台最大雲端廚房外帶外送量能、線上美味平台「瓦城商城」自主研發產品銷售等管道，將營運量能極大化，雙軌並行滿足消費者的需求。

2021年國內疫情升溫，政府頒布三級警戒禁止全台餐廳內用，對餐飲產業造成前所未有的挑戰，瓦城靈活整合線上與線下資源，帶動營收逐月成長，自2021年8月起即擺脫衰退、穩步回升，受惠年末聚餐熱潮衝刺營收，第四季持續展現優異的獲利能每股純益3.5元。

瓦城集團憑藉精準、務實與創新的經營策略，及堅實的研發實力，發展全新線上商業模式，搭配持續強化的安心餐廳實體服務體驗，以線上線下兩大主軸並行，力助營收穩定向上。創新線上服務包含開創全台最大連鎖雲端廚房，搭配熱點區自建外送車隊，大幅擴增外帶外送服務量能，同時於「瓦城商城」販售自主研發之常態性「泰式冷凍料理包」、「泰式酸辣乾拌麵」，以及季節性「端午肉粽禮盒」等商品，並發展瓦城安心美味平台餐盒訂閱制、個人餐點等嶄新服務體驗，成功提高顧客滿意，貢獻業績表現回穩，搭配線下強化版「安心餐廳2.0」服務堅持，更成為顧客疫情期間的信賴首選，大幅趨緩疫情衝擊；隨第三級警戒解除後的消費人潮彈升，及節慶檔期、政府振興政策助攻，看好業績持續回升走勢。

走過疫情低谷，近兩年受疫情衝擊而暫緩開幕的百貨商場，於2021年末起陸續盛大開幕，集團亦趁勢進駐南北部多個話題商場，並鎖定多人聚餐及個人美食不同客群，搶攻家庭客及小資族群。2021年底前完成3家新展店，以跨菜系中式品牌「時時香」持續深化布點密度，跨國界南洋料理【YABI KITCHEN】插旗台北中山熱門商圈開出3號店，【大心新泰式麵食】則鎖定全台指標性百貨商場與交通要衢，以多元店型與人氣新品，成功吸引年輕客群青睞與好評。目前集團擁有超過800位優秀專業廚師，旗下品牌海內外實體總店數共140家，搭配上百家雲端廚房量能，將齊力挹注營收表現。

以「最高顧客滿意體驗」為目標，雙軌並行打造安心的用餐環境與服務，並運用創新的線上工具，優化餐飲體驗。展望2022年，將以三大成長動能為發展主軸，一、聚焦台灣市場積極拓點，目標雙位數展店10家。以既有主力品牌【瓦城泰國料理】、【大心新泰式麵食】深化全台店點密度，跨菜系中式料理【時時香】及南洋料理【YABI KITCHEN】則積極進駐各縣市指標賣場與商圈，新展店目標雙位數成長，將大幅提升全年來客人次，挹注營運表現可期。二、看好疫情生活下的新消費需求，持續整合線上、線下資源。運用LINE官方帳號「wa10」，精準掌握顧客喜好及輪廓，創造更貼近需求的服務體驗，透過線上點餐系統等數位工具，提升現場服務效能，並透過全台最大雲端廚房，強化外帶外送服務，同步擴大「瓦城商城」銷售品項搶攻電商市場；線下則持續強化「安心餐廳2.0」餐飲服務等行動，創造安心又開心的餐飲體驗，吸引顧客持續回流、力助來客成長。三、世界級研發中心強化核心競爭力。隨全球通貨膨脹、人力成本上升等影響，持續考驗連鎖經營企業的成本控管能力。

瓦城泰統集團以「台灣」為基地，於年底前打造近五千坪的世界級「全球研發中心」，導入更多創新思維及新技術，整合「資源運籌中心、品質保證中心、研發中心及廚藝管理學院」四大部門，更高規格的世界級研發實力，加速續航布局台灣與國際，帶領集團前進世界舞台。