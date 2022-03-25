福貞-KY(8411)2021年合併營收新台幣78.15億元，營業利益2億元，稅後淨利3.90億元，分別較2020年同期成長34.91％、46.46％與480.77％，EPS2.22元。董事會通過每股將配發現金股利0.4元。

展望2022年，在併入新竹廠及中國大陸持續有新產能挹注下，營收規模可望突破百億元，中國大陸啤酒罐化率拉高會是主要的成長動能。

福貞-KY進一步表示，以目前中國大陸啤酒罐化率仍明顯低於已開發國家的情況來看，中國大陸鋁罐市場仍大有可為，公司明年第一季還將有位於陝西的第六個鋁罐生產基地將啟動量產，在新產能持續導入下，公司預期今、明兩年的成長表現，會優於中國大陸金屬包裝容器市場的成長性。而在擴大鋁罐經濟規模的同時，公司亦持續投入開發特製罐產品，藉少量多樣接單模式優化產品組合，以增加高毛利產品比重。

福貞-KY2021年合併營收創下8年來新高表現，已接近2013年的86.4億元，而公司今年在新增新竹廠，且中國大陸亦有新產能挹注下，全年合併營收挑戰新高機會濃厚；福貞-KY指出，新竹廠近三年的平均年營收約9-11億元，今年起將全年挹注營收貢獻，山東廠亦在現有主力客戶已允諾保證訂單下，第二條鋁罐生產線將在第三季開始量產，兩廠新產能加入後，預期2022年合併營收可望突破百億元。