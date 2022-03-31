三陽工業（2206）30日舉行董事會通過去年度財報，去年合併營收416.17億元、年增2.06％，營業利益22.23億元、年增13.48％，合併營收、營業利益雙雙創下歷史新高；去年稅後淨利18.30億元、年減6.58％，EPS為2.30元，董事會決議擬配息1.3元，股息金額與前一年度相當，配發率56.52％，以30日收盤價29.35元計，殖利率約4.43％。

三陽表示，相較於2019、2020年有大筆資產處分利益入帳，推升業外收益，去年可以說全靠「真本事」－本業獲利貢獻；營業利益連續兩年創新高，也說明三陽過去七年多來的改革成效。

三陽董事會30日也通過增資子公司上揚資產管理10億元等案。由於上揚是三陽投資控股農林（2913），以及從事資產投資、開發的重要子公司，持續對上揚增資，外界解讀，意味三陽將持續加碼農林、擴大不動產投資布局。