面對地緣政治不確定性、通膨擔憂及升息循環啟動環境，投信建議採多重資產基金布局策略因應，以基本面與獲利面向好的美股作為搶占市場反彈的潛力核心部位，搭配價值與成長股並重的投資配置對抗通膨，輔以與升息連動性較低的高收益債減緩投資組合波動，兼顧投資組合增長性、防護力及收益機會。

投信法人表示，俄烏和談一出現曙光，市場擔憂情緒即消退，投資情緒獲得提振，激勵股市表現，但後續俄烏談判狀況仍須觀察，市場最恐慌的時候應已過去，在全球景氣復甦態勢未變下，仍支持風險性資產表現，但通膨高漲情況亦待緩解，加上市場持續關注主要央行後續貨幣緊縮政策動向，波動亦不可輕忽。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，從總經面來看，2月全球製造業PMI指數由前月小幅上升至53.6，疫情干擾消退，全球製造業維持擴張態勢。細項來看，新訂單指數上揚顯示需求依舊保持其境，交貨期縮短表示供應鏈狀況已有所改善，基本面好轉對風險性資產有正面支撐，雖然俄烏開戰使得主要資產價格回檔修正，但也可視為趁勢建立中長期投資部位的契機。

其中以美股最具投資價值，觀察俄烏開戰以來，美股不僅表現相對抗跌，也快速收復跌幅，近一個月在全球主要股市中表現居前，過往地緣衝突利空對美股影響短期且有限，加上美國經濟已走出疫情的低潮期，強健的基本面及企業盈利有利股市表現。

徐煒庠指出，通膨議題方面，市場預估今年內有望回落，以歷史經驗來看，美國年度CPI成長率若超過3％，多以價值股表現較突出，不過鑑於科技成長股淨利率較高，較能對抗成本上升壓力。且電動車、AI、元宇宙等科技創新趨勢發展，有助進一步推動科技股長線行情，投資上亦不可偏廢，因此股票部位建議採取價值成長並重配置，才能有效抵禦通膨壓力帶來的波動。

另主要央行啟動升息循環，美國聯準會也在3月展開升息，但基本面有撐下，不改美股多頭趨勢，收益資產當中，高收益債因與升息連動性較低，具備高息保護，同時存續期間也較短，在近二次聯準會升息循環中表現不俗，也是利率上升環境下，不可忽略的配置重點。