德國經濟研究所DIW周三在新發布的報告中指出，歐洲央行(ECB)可以以升息來降低民眾的燃料帳單壓力，但是將拖累工業產出，推升失業率。

由於通膨來到7.5%，歐洲央行正承受著升息的壓力；然而物價的上升主要是由能源成本在帶動，這些成本因素是歐洲央行無法控制的。

但是升息可以強化歐元，由於能源等大宗商品主要是以美元計價下，能源的有效成本將下降。

DIW表示，德國的時間序列模型分析顯示，升息可以讓整體通膨下降0.2%，暖氣和燃油價格下降最多4%。但同時，升息也會減損工業生產，增加失業率。

儘管保守的政策制定者(包括德國央行行長)正力促歐洲央行將加息列入議程，但歐洲央行並未就利率走勢作出任何承諾，指出烏克蘭戰爭給市場帶來了極大不確定性。

不過市場目前仍預計，今年全年利率會增加約60個基點，投資者預期–0.5%的存款利率將回歸正值，為近10年來首見。

DIW認為，由於兩相權衡的困難，歐洲央行將陷入兩難。如果壓低了通膨，也會拖累經濟復甦。