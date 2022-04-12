受到通膨惡虎、聯準會偏鷹、俄烏戰爭、新冠變種病毒疫情等4大素影響，台股走勢於4月初呈現震盪修正，外資再賣超逾千億元。凱基投顧表示，從基本面觀察，通膨惡化的衝擊實不容忽視，其對終端消費的打擊及代工廠無法將高原料成本進行轉嫁的現象已開始充斥各項產業，企業在4月中旬即將展開的財報季將面臨獲利下修的壓力。

凱基投顧籲投資人保守看待第二季前台股表現，建議現階段布局包含抗通膨之高殖利率類股與原物料類股、升息受惠之銀行類股、戰爭受惠的軍工國防與綠能類股，以及剛性需求支撐之必需消費、雲端/資料中心、汽車電子等族群。

NB訂單方面，在高通膨與全球經濟解封的雙重壓力下，除原受惠疫情紅利的TV與消費性NB訂單持續下修之外，電競NB或商用NB也開始出現雜音，凱基投顧預估今年NB出貨量將由年減2%下修至年減6%；手機訂單部分，因全球通膨惡化，導致中國安卓手機2Q22復甦落空之外，就連蘋果iPhone也出現砍單現象，尤其剛推出的iPhone SE3更面臨顯著的訂單調整，預估今年全年智慧型手機出貨量由年增0.6%下修至年減2%。

高通膨除了造成客戶砍單潮之外，凱基投顧也觀察到許多代工廠或中間商，苦於無法將高原料與高運價轉嫁給下游客戶，此現象已擴及塑化、鋼鐵、成衣、製鞋、汽車端子、8吋MCU(微控制器)、DDI(面板驅動IC)等。

此外，歐洲地區在通膨與俄烏戰爭夾擊之下，市場共識已將歐洲今年的GDP預估值由俄烏開戰前的4%下修至3.3%，而屬非必需消費品的手機、Desktop、NB與自行車等恐怕將面臨下修。

通膨惡化也將逼迫聯準會更激進升息，市場目前預估聯準會今年恐將升息9~10碼，高於聯準會最新利率點陣圖之7碼，同時聯準會最新貨幣政策會議記錄當中亦預告將加速縮表，勢必增添國際資金流出台股的壓力。