南寶（4766）去年第四季逐漸擺脫越南疫情陰霾，加上終端需求強勁，2021年營收創歷史新高，達179.8億元，年增16％，惟毛利率因原物料上漲，越南客戶工廠停工，漲價效應延遲展現，較2020年減少5.3個百分點，為22.8％，淨利8.76億元，EPS7.26元。董事會通過配發現金股利6元，配發率83％；對照129元股價，現金殖利率4.65％。

展望今年，南寶樂觀看待營收成長動能，預期鞋材業務一整年可能皆處於旺季。由於漲價效應遞延反映，今年產品價格可望緩步提升，惟今年原物料價格波動幅度大，總體與外部不確定因素高，將持續密切關注成本波動，及時與客戶溝通成本壓力調整。

南寶去年第四季營收48.8億元，季增16.0％，年增9.4％，為單季歷史新高；其中，黏著劑業務營收佔比72％，年增7.6％；建材與塗料業務佔24％，年增11％。但受原物料大幅上漲影響，第四季毛利率20％，淨利1.42億元，年減59％。

南寶表示，鞋材黏著劑業務目前品牌客戶持續積極回補庫存。在庫存水位仍不高與終端市場需求強勁下，預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年可能皆處於旺季；其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務隨經濟活動持續擴張，展望也偏樂觀。

此外，南寶持續發展綠色產品、耕耘綠色產業及落實綠色製造。塗料產品在太陽能和水資源產業有初步成果，看好綠色產業相關商機；綠色製造方面，打造分餾回收系統，讓70％以上的廢溶劑能夠重複使用。