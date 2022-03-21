製程自動化感測器及流量計廠桓達拜台灣、大陸、美國、德國及海外經銷商訂單全面成長，推升去年營收及獲利雙雙攀史上新高，去年EPS高達6.27元，董事會決議每股配發5.2元現金及股票股利，創歷年配息最佳紀錄，股利股息配發率82.93％。

桓達去年合併營收12.73億元，營業毛利7.24億元、營業利益3.37億元、稅前淨利3.68億元、本期淨利2.76億元、EPS攀升至6.27元，全面改寫歷史新高。桓達董事會決議每股配發現金股利4.1元、股票股利1.1元，每股配發合計現金及股票股利5.2元，是桓達歷年配息最佳的一年。

桓達2月合併營收0.94億元、年成長80.54％；前2月合併營收1.98億元，年增幅40.54％，雙雙改寫同期新高。桓達表示，2月及前2月營收增長主因是美國、德國及海外經銷商訂單增長，3月前20天訂單及出貨都比去年同期增加。