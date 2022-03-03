全台大停電 台電宣布：台中全復電 12:052022/03/03 工商 劉朱松 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電表示台中目前已全數復電。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到興達電廠4座機組停機的影響，台灣電力公司台中區營業處（簡稱台中區處）3日表示，台中3日上午原本停電饋線共有170條，停電總戶數約41.5萬戶，至上午11時28分，台中區處對外宣布，台中停電部分，全部已復電。 全台大停電 民眾急找店家充電 全台大停電 宜蘭縣全數復電 #全台大停電 #停電 #災情 #台中 #復電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 生活 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 台中市有10區41萬戶停電 中午前可全部復電 11:392022/03/03 生活 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 北市48萬戶全數復電 部分診所啟動疫苗冷藏後送 12:352022/03/03 生活 台中41萬餘戶大停電 經復電送電仍有近11萬餘戶 11:022022/03/03 生活 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 全台大停電 盧秀燕呼籲民眾2件事、要求各局處戒備 11:412022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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