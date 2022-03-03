受到興達電廠4座機組停機的影響，台灣電力公司台中區營業處（簡稱台中區處）3日表示，台中3日上午原本停電饋線共有170條，停電總戶數約41.5萬戶，至上午11時28分，台中區處對外宣布，台中停電部分，全部已復電。

全台大停電 民眾急找店家充電
全台大停電 宜蘭縣全數復電
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