一年一度的3月8日國際婦女節來臨，現今越來越多領域都可看到許多傑出的女性勇於接受挑戰，突破性別框架！小容大學畢業時剛好碰到COVID-19疫情爆發，然而危機就是轉機，她毅然決然轉換跑道，參加勞動部勞動力發展署辦理職業訓練課程，不但考取技術士乙級證照，更成功錄取知名上市櫃公司，在精密機械業持續發光發熱！

小容自大學餐飲管理系畢業後即投入餐飲產業工作，109年因受疫情嚴峻影響，觀光、休閒、餐飲等產業受到極大衝擊，不少業者吹起熄燈號，這讓小容重新思考自己未來的職涯發展規劃，興起轉換跑道學個一技之長的念頭。由於小容父親從事機械工作，且曾在發展署所屬分署參加職業訓練，小容和家人討論過後，決定報名中彰投分署開辦的「精密機械班」，重新學習新的技術及知識。

受訓期間，小容雖非相關科系畢業，但她沒有因此而怯步，反而更認真學習，從完全陌生到能獨當一面操作機台，各項實習成績也有不錯的表現，更於結訓前考取機械加工乙級證照，結訓後順利錄取進入大立光電股份有限公司就業。小容成功衝破機械產業屬於男性主場的天花板，飛往嶄新職涯人生！

近年來，女性參加水電、機電及機械等相關工業類職群之比例漸增，越來越多的女性朋友像小容一樣，投入以往被認定只有男性適合的工作職場，成功翻轉性別刻板印象與偏見，開創出屬於自己的一片天空。

後疫情時代，全球景氣持續復甦，帶動國內就業市場活絡，發展署持續規劃辦理多元類別的職業訓練，積極協助失（待）業中的女性朋友提升專業技能、培養第二專長，儘速重返職場，110年已協助27878人完成職前訓練，近幾年訓後就業率約達80％以上。為鼓勵民眾參加訓練學習就業技能，發展署提供80％或100％的訓練費用補助，符合資格者還可於參訓期間領取職業訓練生活津貼，減輕學員參訓期間之經濟壓力，歡迎有參訓需求的民眾踴躍報名！