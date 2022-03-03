直播》第25輪疫苗預約明截止 陳時中最新說明

疫情指揮中心今天公布國內新增5例本土個案，與66例境外個案。本土個案仍是桃園米迪幼兒園群聚擴大跨縣到彰化，新增4例中有3人未滿10歲，另1名為家長。另外，還有一名個案為宗教團體唱歌吃飯團相關。5例均為陰轉陽個案。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

指揮官陳時中指出，今天新增5例本土個案，分別為新北1例、桃園2例、彰化2例。其中4例為米迪幼兒園群聚擴大，有3案為幼兒園學童的媽媽、和2名表哥，2月底時回彰化娘家傳染，表哥2人是彰化個案皆未滿10歲。還有1名也是米迪幼兒園5歲學童。另外，新北宗教吃飯唱歌團也新增一名，日前確診個案的父親。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)、菲律賓(6例)、美國(5例)、香港(4例)、新加坡、印尼及印度(各3例)、柬埔寨、緬甸及英國(各2例)、拉脫維亞、日本、南非、法國及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另20例調查中。