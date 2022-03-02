烏俄衝突引發鋁、鎳價頻頻創高，不鏽鋼價水漲船高。華新(1605)調漲3月不銹鋼盤價，不鏽鋼板材廠燁聯(9957)、唐榮(2035)，以及不鏽鋼盤元廠燁興(2007)等2月25日開出的3月盤價全面上漲，其中304系列熱冷軋和盤元線材產品，內銷價每公噸大漲6000元，外銷價也上漲150-250美元。而受惠漲價效益，新鋼(2032)周二漲停，周三持續觸及32.55元漲停，允強(2034)、燁興(2007)、大成鋼(2027)、彰源(2030)、運錩(2069)等雖遭外資高檔調節，但股價仍相對有底蘊。

因俄羅斯全面入侵烏克蘭而受到全球金融制裁，引發了對俄羅斯鋁業(Rusal)供應中斷的擔憂，俄鋁是中國以外全球最大的鋁生產商，占全球供應量的6%左右，俄羅斯鋁業因黑海及周邊地區面臨物流困境，停止了烏克蘭尼古拉耶夫(Nikolaev)氧化鋁精煉廠的生產，對運輸中斷的擔憂，進而推高倫敦(LME)鋁價一度觸及每公噸3525美元的歷史紀錄高點。

分析師表示，考慮到2018年俄羅斯鋁業受到制裁的經驗，在所有主要的工業金屬中，鋁似乎是風險缺口最嚴重的金屬，金融制裁措施包括禁止俄羅斯銀行使用金融電信協會(SWIFT)國際支付系統，這將會影響俄羅斯鋁和鎳等大宗商品出口，加劇了市場對供應的擔憂，加上氧化鋁供應的減少，最終將導致俄羅斯原鋁冶煉廠產能中斷，每年約將有90萬噸的產量面臨考驗。

周二(3月1日)報價，期鎳上漲821美元，報每公噸2萬5103美元；期鋁上漲109.5美元，報每公噸3478美元；期銅上漲178美元，報每公噸1萬61.5美元。

燁興總經理陳森龍表示，主要是原料成本推升影響，且年後隨著原料行情走高，下游開始適時增補庫存，使2月接單獲得改善，連帶3月下單意願也轉強。整體買氣升溫，法人看好不鏽鋼業者3月可望迎來價、量齊揚格局，業績重拾成長動能。

本土法人投顧認為，允強擁三利多，不鏽鋼價格將走高、第二季利差表現將擴大、今年新產能投產將帶動出貨量進一步提升等因素，法人看好今年EPS估達3.4元，目標價給予43元。