為了讓大螢幕裝置如平板、折疊手機能充分應用螢幕大的優勢，Google宣佈針對大螢幕裝置推出作業系統Android 12L，終於增加因應分割螢幕使用需求的工具欄，並將於今年陸續為三星、聯想和微軟的折疊手機推出更新。

身為超大螢幕手機先行者的三星，早在2013年起就推出多款支援分割螢幕使用的智慧型手機，並且將這項功能帶到至三星平板，讓用戶在三星的手機、平板上不需要切換，就能在同一個螢幕上操作兩個以上的APP，蘋果iPad也有樣學樣，在2018年支援螢幕分割功能，不過Android陣營除了三星、華為在平板市場偶有聲量之外，其他品牌難以與蘋果抗衡，或許是Google沒有特別針對搭載Android作業系統的大螢幕裝置做特殊處理的原因。

不過Google宣佈針對平板、折疊手機這類大螢幕產品推出Android 12L，以優化主螢幕、螢幕鎖定、系統通知、裝置設定和其他種功能畫面的顯示，來追上市場趨勢的發展。

Google表示，越大的螢幕、越有空間來顯示資訊，所以Android 12L新增工具列欄位，以幫助多工工作者能隨時啟動和切換應用程式，也可以從任務欄中拖拉任何應用程式，並進入分割視窗模式，方便一次處理兩件事情，像是可以在閱讀新聞的同時觀看YouTube影片，或是在Chrome瀏覽器訂旅館時，在同一螢幕以Google地圖查看旅館位置。

除了新增工具欄來增加分割螢幕的使用方便度之外，Google表示，從Android大螢幕裝置使用者回饋得知，向下滑動通知欄最常見的原因是檢查和清除系統通知，所以在Android 12L中提供系統通知、快速功能設定各自的專屬欄位，設定裝置時，使用者也能透過分頁模式瀏覽到更多資訊，用戶也能夠在「設定」中修改，不需要在各項步驟的設定頁面間頻繁切換，例如，用戶想改變裝置的主畫面，可以直接從功能列上選擇「主畫面與風格」，並在螢幕另一側進行選擇，上述所有的步驟都可以在一個螢幕上同時進行。