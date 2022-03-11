美國於民國109年宣布軍售台灣「野戰資訊通信系統」，不僅能在作戰時建立完整通訊，也可用於國軍在通訊不良地救災。根據政府採購網刊載，台美已正式簽署這項合約，決標金額約69億元，將在114年9月完成。

美國國防安全合作署（DSCA）109年12月宣布售台「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System，FICS），包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。

根據政府電子採購網3月9日刊載，台美已在日前正式簽署這項採購契約，採購總金額為新台幣69億9378萬元，投標廠商為美國在台協會（AIT），履約執行機關為國防部資通電軍指揮部，履約起迄時間預估為111月2月17日起至114年9月15日。

軍方人士日前也告訴中央社記者，此軍購案可以說是陸區系統的升級案，而陸區系統採購迄今已約20年，是時候進行提升了，未來這套系統抵達台灣後，不僅能夠用於作戰時建立完整通訊，也可用於國軍在通訊不良地的救災。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌日前接受中央社訪問時表示，過去一直注重武器裝備，但現代戰爭的作戰環境下，通訊也相當重要；陸軍的通訊與海、空軍不同，海空通訊幾乎沒有障礙，但陸軍受到地形、地貌、建物的影響，建立完整綿密的節點相當重要，若能持續擴充節點，對指揮所來說，在戰時就可降低依賴民間通訊系統，甚至達到更有效率指揮管制。