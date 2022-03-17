中美晶(5483)今日(3/17)召開董事會，會中通過2021年財報，合併營收688.4億元，年增率12.1%；營業毛利245.3億元，營業毛利率35.6%，年增率1.2%；營業淨利180.8億元，營業淨利率26.3%，年增率2%；稅前淨利172.1億元，稅前淨利率25%，年減率1.4%；稅後淨利126.2億元，稅後淨利率18.3%，年減率2.4%；歸屬於母公司的稅後淨利為68.1億元，歸屬於母公司的稅後淨利率9.9%，年減率0.4%；稅後每股盈餘11.62元，相較於2020年的稅後每股盈餘10.82元，每股盈餘成長0.8元！

中美矽晶除致力於提升太陽能產品效率外，也積極於半導體產業鏈的各重要關鍵布局策略聯盟，拓展高價值事業、累積創新能量並轉化為未來經濟效益。2021年締造多項佳績：營收方面，第四季營收達180.8億元，連續七季成長並創下歷史新高，2021全年營收為史上次高，獲利方面，營業毛利率連續四季成長，第四季營業毛利率達38%，全年毛利率更持續六年成長，2021年營業毛利率達35.6%，共創新高紀錄！2021年EPS達到11.62元，為有史以來最佳紀錄！另外，子公司環球晶圓去年的合併營收為611.3億元，第四季營收達157.5億元，連續九季成長，雙創歷史紀錄！第四季營業毛利率達41.3%，不僅已連續四季成長，更為歷史新高，全年營業毛利率38.1%，創歷史第二高；全年營業淨利率28.9%，創歷史第三高的佳績！

極端天氣出現的頻率和衝擊日益加劇，再生能源已成為碳中和的關鍵角色，各國紛紛制定綠色政策及氣候目標以採用再生能源。由於其平易價格及創新技術，太陽能具備取代傳統的石化燃料的競爭力，更佔據一半以上的增長量而成為再生能源的主力。除此之外，台灣政府宣布2050年前要達到淨零碳排，內需相當熱絡。中美矽晶積極拓展多元案場，例如漁電共生、農電共生等以解決最大的土地限制因素、擴大建置太陽能電廠，從純製造轉向多元能源應用與服務，掌握儲能及綠電衍生商機，持續拓展版圖，成為領先的全方位綠能供應商。