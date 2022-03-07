經濟部加工出口區管理處將耗資27億元，自建高雄軟體園區二期的A坵塊，吸引更多5G AIoT產業進駐，先期工程的園區公共工程，7日動土，這項耗費約9,800萬元的先期工程，預定2023年2月完工。

加工處7日表示，為了擴大南部數位科技產業群聚的規模，經濟部加工處啟動高雄軟體園區第二園區開發計畫（簡稱高軟二期），並已奉核定執行，因此，加工處編列9,800萬元預算，率先啟動園區公共工程，並在7日辦理園區基礎設施工程動土，包括立委賴瑞隆、高雄副市長羅達生、工務局長楊欽富、經濟局副局長高鎮遠、工務局新建工程處長許永穆等共襄盛舉。

加工處長楊伯耕表示，高軟二期係延續高軟一期重點產業，發展資訊軟體、數位內容、以及智慧應用等相關產業，並結合亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南台灣重要科技產業聚落。

加工處說，高軟二期基地目前為新光停車場部分用地，基礎設施工程將延續現況新光停車場進出口，在基地南側留設20公尺的L型路網，銜接至高雄軟體園區，並採人車分流規劃，留設人行道，以供搭乘公車、輕軌等大眾運輸系統進出園區之用。

高軟二期公共工程由加工處委託高雄市政府工務局新建工程處辦理，主要工程內容為瀝青混凝土道路鋪設及施設排水系統、污水系統、寬頻管道、人行道、照明系統等，工期為320日曆天，預計2023年2月完工。

加工處指出，後續園區開發，也就是高軟園區二期的A坵塊第一棟大樓，可望在今年6月之前，動工興建，強化既有產業聚落產業發展之外，更可新增產業用地，發揮群聚效應，帶動園區整體發展，並提高在地就業機會。

總面積約2.45公頃的高雄軟體園區二期開發，將分為A坵塊、B坵塊和C坵塊等3個基地，其中，A坵塊將由經濟部加工處將斥資27億元自建，至於B坵塊和C坵塊基地，則採取公開招標開發商。