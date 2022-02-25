烏俄戰火延燒，美股V型強勁反彈，台股一度大漲142點，盤中走勢震盪，尾盤受MSCI調整收盤後生效影響漲幅收斂，終場台股上漲57.63點，收在17652.18點，守住半年線。台股今天也收週線，下跌580.17點。

儘管俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，不過受美股V型強勁反彈激勵，台股今天開盤勁揚，早盤最高來到17737.32點，上漲142.77點，漲幅0.81%，不過盤中震盪漲幅收斂，金融股下殺，大盤一度翻黑最低來到17554.97點，下跌39.58點，再度回測半年線約17571點，不過代表中小型股的櫃買OTC指數回神，電子股和航運股撐盤，大盤翻紅。

中午過後電子和金融反彈，大盤勁揚走堅，尾盤受指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整結果今天收盤生效影響，漲幅收斂，終場台股加權指數上漲57.63點，收在17652.18點，漲幅0.33%。台股今天也收週線，下跌580.17點。

台股今天成交值相對放大來到新台幣3864.95億元，其中電子股成交值約2254億元，占大盤單日成交值比重58.3%；航運股成交值709億元，占大盤比重約18.3%。

電子股今天小漲0.29%，金融股小跌0.38%。半導體和IC設計族群扮演撐盤要角，其中聯發科收在1085元，上漲2.36%，聯電收在52.1元，小漲0.58%，南亞科收在77.1元，上漲1.05%，智原收漲停272.5元。

晶圓代工龍頭台積電股價收在平盤604元，鴻海收在103元，小漲0.49%。

航運股堅挺，終場上漲1.55%，其中貨櫃三雄萬海收在187元，上漲2.75%，長榮收143.5元，上漲1.41%，陽明收115.5元，上漲2.67%。

航空雙雄尾盤震盪，華航翻黑收27.9元，小跌0.18%，長榮航翻黑收在32.25元，下跌2.27%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，烏俄戰爭導致台股短線不理性急跌，反而是逢低布局好時機，目前對股市影響較大的變數，還是美國聯準會（Fed）的貨幣政策，不過美國與歐洲消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）創高，天然氣與石油價格持續走高，預期3月Fed升息已成定局。

展望台股後市，吳繼先分析，通常股市在貨幣量化寬鬆（QE）政策結束期間，會出現劇烈震盪，不過台灣整體國內生產毛額（GDP）與上市櫃公司獲利維持成長，因此台股加權指數年線將是最低防線，預期在17000點具強力支撐。

此外，吳繼先表示，Fed提前升息也有好處，3月升息後，Fed干擾等於利空出盡，將原本6月才利空出盡的時間點提前到3月，有利台股於剩餘9個月表現。

吳繼先預估，第1季處於Fed貨幣緊縮期間，市場資金存在撤出風險，股市震盪會加劇，台股目前是在「找低點」，待第1季落底後，搭配第2季各產業庫存調整結束，將有新一波波段行情可期。

法人表示，台股再度回測半年線出現防守買盤，量能增溫承接買盤積極獲強勁支撐，烏俄開戰變數限制台股反彈空間，預估短線在17500點至17939點區間震盪。（編輯：潘羿菁）1110225