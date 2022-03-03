美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天暗示，利率升幅可能不會像部分投資人所擔心的那麼多。美股3大指數今天大幅收高。

道瓊工業指數上揚596.40點或1.79%，以33891.35點作收。

標準普爾指數上漲80.28點或1.86%，收在4386.54點。

科技股那斯達克指數揚升219.56點或1.62%，收13752.02點。

費城半導體指數上升111.31點或3.37%，收3416.16點。（譯者：陳正健）1110303