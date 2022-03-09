佳世達(2352)今年啟動第二階段價值轉型工程，要在高附加價值事業營收過半的基礎上，加速轉動價值升級、達到獲利過半的目標。佳世達董事長陳其宏表示，新人事布局將使自己更專注於制定願景與策略的角色，新任總經理黃漢州則將發揮其營運管理的長才，進一步展現大艦隊整合的效益，帶領佳世達的營運績效更上一層樓。佳世達的現金殖利率達8%，在台股上市櫃公司排名是前段班。

陳其宏也表示，將持續投注在資通訊、醫療、智慧解決方案及5G網通事業四大領域，尋求提高附加價值的機會。其中，基於通路先行策略，醫療事業近期投資合躍生活及康科特，即是關注樂活族群未來養生及醫療照護的需求。第二階段轉型是要高附加價值事業的獲利占比過半。

為進行下一階段長期營運發展和布局，董事長陳其宏將卸下總經理職務，轉兼任執行長，持續擘畫中長期永續策略，以期加速達到高附加價值事業獲利過半的第二階段願景。新任總經理主掌策略執行與營運管理，由資訊產品事業群、商業暨工業用產品事業群總經理黃漢州升任，新人事案於2022年4月1日生效。

黃漢州在明基佳世達集團歷練完整並屢創卓越績效，具有供應鏈、工廠、品牌、外派及事業經營管理的豐富經驗。帶領資訊產品事業群期間，創造產品組合高值化、營收及出貨量倍增的優異成績。近年帶領事業群投資及管理眾福、勝品、同星等新聯合艦隊夥伴，更創造整合效益，眾福去年EPS創歷史新高達4.58元、ROE達19%，勝品EPS也達4.46元、ROE約12%。

佳世達從2014年啟動第一階段價值轉型，營收已從1000多億規模倍增，2021年突破2200億元，營業淨利超過70億元則成長約五倍，營業毛利率也從10%持續提升至14%水準。佳世達去年EPS達4.42元創近十年新高，預計配發現金股利2.5元，殖利率約當8%。高附加價值事業營收比例約達41%，今年將是第二階段價值轉型元年，在通膨、升息等大環境挑戰下，更要加速推動「價值升級」。

佳世達第一階段價值轉型是以「大艦隊」的投資方式，積極進入高附加價值新事業。在醫療領域更以通路先行策略進行投資評估，看好樂活族群未來長期的養生與醫療照護需求，集團近期投資合躍生活跨入藥局市場，也投資康科特進入專科醫院之通路與專業醫療管理領域。

根據國發會人口統計及推估資料，台灣在2018年已進入高齡社會，預計2025年會邁入超高齡社會，屆時65歲以上人口每五個人就有一位。

佳世達集團投資虹韻助聽器以來，以聽力師專業驗配服務獲得樂活族群的肯定，藥局則是透過藥師提供專業醫療服務，投資合躍生活除了可擴大對樂活族群的養生與照護範疇外，集團也將導入虛實整合的科技能量，將專業和照護做最好的結合。

此外，台灣各地許多社區診所與地區特色專科醫院也因為銀髮樂活族群的醫療照護需求提升，近年來積極朝向「小而美」的方向發展，強化健檢、呼吸照護、泌尿、復健、洗腎等專科服務。康科特有多年豐富的專業醫療管理顧問經驗，提供地區與專科醫院經營管理完整配套服務與醫療設備耗材的供應等，未來將持續開拓相關領域，提供高齡市場專業醫療服務，完整醫療艦隊的布局。