受惠於新產品陸續上市及新廠將於下半年加入量產，川湖(2059)表示，雖然有俄烏戰爭因素干擾，今年營運展望樂觀，全年營收及獲利均會比去年好，今天盤中股價逆勢力守紅盤。

川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，受惠於新廚具導軌及新伺服器導軌等產品出貨放量，川湖無畏原物料價格上揚等不利因素干擾，業績可望自去年一路好到今年。

川湖子公司川益科技投資20億元擴建二期新廠，新廠預計今年7月開始正式量產，川湖表示，新廠將建構一套完整的智慧化生產基地，對川湖未來在高階廚具導軌及伺服器導軌的製造整合將更有彈性及經濟規模。

川湖前2月合併營收為10.68億元，年增33.33%，儘管有俄烏戰事干擾，但因廚具及伺服器均有新導軌產品陸續上市，且川益科技新廠將於7月進入量產，川湖維持樂觀看待今年營運，川湖表示，2022年營收及獲利均會比2021年成長，未來幾年營收及獲利有機會更上一層樓。

川湖2021年合併營收為63.42億元，年增32.09%，創下歷年新高，營業毛利為33.5億元，年增33.4%，合併毛利率為52.9%，年增0.52個百分點，營業淨利為27.2億元，年增38.45%，營業淨利率為42.88%，年增2.03個百分點，匯率損失為1.78億元，約影響每股盈餘1.88元，稅後盈餘為20.73億元，年增78%，創下歷年新高，每股盈餘為21.75元。川湖董事會決議每股配發現金股息10.88元。