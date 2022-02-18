聯準會主席鮑爾透露最快將於3月升息，但未揭露升息速度及幅度等細節，將視經濟數據靈活調整。日盛投信分析，觀察過去經驗，美國進入升息循環，政策不確定性消除，美股皆止跌反彈、再創新高，而台股過去五次進入美國升息期間，顯示升息前台股小幅震盪，確立升息後，台股同步上揚。除升息外，非經濟因素的地緣政治，安聯投信則提醒留意供應鏈的變化。

日盛投信認為，今年以來，台股呈現震盪整理，但2個面向讓台股下跌空間有限。一、強勁企業獲利將帶動指數向上創高。二、從評價面來看，偏低的估值將提供堅實的下檔支撐保護。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，俄烏地緣政治風險後續發展值得關注，一來是情勢若升高，不但可能加劇石油價格持續攀高，亦將加重歐美通膨壓力；另一方面，烏克蘭為全球最大氖氣供應商，氖氣為半導體晶片製程關鍵原料，因此俄烏地緣政治風險後續若升溫也勢將影響半導體以及記憶體的供應。

廖哲宏表示，以過去一年多來為例，半導體供應不順，帶動多數晶片報價走揚；因此看待俄烏地緣政治風險變化，除了要持續關注油價及通膨走勢外，對於半導體及記憶體的供應情況也值得留意；只要緊張情勢進一步升溫，可能加大半導體以及記憶體的拉貨力道，甚至進一步推升相關價格。