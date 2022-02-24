俄烏疑雲密布、聯準會（Fed）升息預期干擾，短期間金融市場波動難免，但全球景氣復甦態勢未改變，基本面仍具支撐，風險性資產未來仍有表現機會，現階段機會與風險並存的環境下，透過多重資產策略因應，有利降低投資組合波動，同時掌握不同資產輪動表現，及多元收益來源，達到穩健應對。

投信法人表示，今年還過不到2個月，但Fed升息預期及俄烏緊張局勢兩大不確定影響，全球金融市場宛如乘坐雲霄飛車般的波動劇烈，截至21日，MSCI世界指數今年來下挫近7.68％，全球主要股市表現跌多漲少，信用債表現同樣受到壓抑。儘管西方國家先後表態，但俄烏衝突局勢還未見降溫，後續仍需緊密關注，消息面風吹草動，都將牽動市場投資情緒，Fed在3月升息及升息幅度，也持續受市場關注。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，受到升息預期及俄烏地緣政治緊張影響，近一個月金融市場震盪加劇。基本面先前因Omicron疫情影響，1月全球製造與服務業普遍承壓，不過製造業PMI當中的預期產出分項指標明顯上升，反應景氣回溫動能僅是暫時性放緩，且歐美地區也有更多勞動力重返崗位，供應鏈瓶頸問題可望逐漸趨緩。

整體來看，雖然通膨問題在短時間內仍將干擾金融市場，不過在Fed將透過貨幣政策調整來打壓通膨，同時市場也逐步反應相關預期下，基本面良好復甦支撐，風險性資產價格仍有回穩走升機會。

徐煒庠認為，現階段投資布局方面，受制於市場關注3月升息動態，及俄烏局勢不明，牽動各大國間政治與經濟利益，相關進展可能為市場帶來波動，投資操作上仍屬不易，建議投資人不妨採取多重資產策略來因應。

資產配置方面，基於流動性仍屬寬鬆、企業移運維持成長態勢，仍看好股優於債，股市方面以美歐成熟國股票相對看好，看好營運穩健、流動性佳的中、大型股表現，產業包括科技、金融、消費值得留意。債市部分建議對利率敏感度較低標的，如高收益債與可轉債為主。