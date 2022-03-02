富達國際表示，俄羅斯入侵烏克蘭讓全球股市受到震盪，也讓全球經濟的V型復甦再次受到干擾，以目前狀況，建議投資人在 2022年以合理的價格、高品質價值股為導向，搭配和可持續的收入追求增長作為投資主軸。

富達表示，油價在過去兩年的時間漲了一倍，這通常會抑制經濟發展，甚至導致衰退，近期油價自2014年以來首次突破100美元，這可能會形成油價進一步的上漲動能。在許多其他方面觀察到，維持了5到10年的常態面臨結束。例如近十年以來，短期利率一直經常性地在零附近波動，現在它們又回到了正值區域。負利率債券從2014年的首次出現，並一年多前增長到18兆美元，但現在正在迅速消失，如今僅佔全球市場的4兆美元。日本的殖利率曲線也發生了顯著變化，10年期主權債收益率回到了20個基點，就像2016年安倍經濟學達到頂峰時一樣。過去幾周，由於資金一直在流出公司債券市場，一連串的發行人現在都面臨困境。

富達國際進一步指出，在2021年底，談論的是如何在2022年實現軟著陸，現在這已經轉變成是否可以避免硬著陸。過去兩年的經濟走走停停的周期可能會繼續，但現在不再是因為新冠病毒相關的限制措施，而是軍事行動的影響。

富達預測，今年企業每股收益（EPS）水平將趨於平穩，並且盈利修正比率象徵性地轉為負值，年初時本益比處於高位，讓股市不會獲得太多支撐。富達建議在 2022 年以合理的價格、高品質價值股為導向，搭配和可持續的收入追求增長作為投資主軸。雖然它們可能無法與2021年的驚人回報相媲美，但它們可以提供更好的通膨避險。隨然短期內在油價飆升的背景下對石油有利，但高水平的ESG意識仍然是建立更穩健的長期投資組合的重要途徑。