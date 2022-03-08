俄烏戰事不見緩和跡象，導致周一全球股市崩跌的油價仍持續上漲，讓宛如驚弓之鳥的投資人更加不安，目前美股主要指數期貨跌幅擴大。

道瓊指數期貨目前跌400點或1.22%。標普500指數期貨跌1.24%，那斯達克100指數期貨跌1.45%。

美國期油價格目前漲近3%，報每桶122.96美元。布蘭特期油目前漲3.3%，報每桶127.28美元。

周一原油價格一度創下近14年新高，使全球經濟可能陷入停滯性通膨（stagflation）的恐慌情緒升高，道瓊指數重挫近800點，並跌入修正區，標普500指數大跌近3%，陷入了更深的修正區，那斯達克指數崩跌3.62%，距離歷史高點下跌逾20%，確認跌入熊市。周一三大指數均創下1年來新低。

美國國務卿布林肯周日表示，美國和歐洲盟國正在積極考慮禁止俄羅斯石油進口，受此影響，周一美國期油收漲3.2%，為每桶119.40美元，盤中一度站上130.50美元，創下近14年新高。布蘭特期油收漲4.3%，為每桶123.21美元，盤中最高升至139.13美元，亦創下近14年新高。自今年初以來，全球油價已經上漲約60%。

分析師表示，市場顯然相當悲觀，所有的樂觀情緒似乎都已經完全消失，而且看不到任何逢低買進的興趣。

投資人將持續關注俄烏局勢的發展。

俄國與烏克蘭結束第三輪談判，烏克蘭稱雙方仍無法就停戰協議取得重大進展，但在開設「人道走廊」方面取得部分共識。俄方表示，第四輪談判很快將在白俄羅斯舉行。

但烏克蘭隨後痛批莫斯科只允許烏克蘭平民撤離到俄羅斯和白俄羅斯，這分明就是在操弄停火協議。稍早前「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）報導，俄羅斯第41軍團參謀長少將格拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的戰役中遭烏軍擊殺。

Cornerstone Wealth投資長Cliff Hodge表示，現在似乎沒有證據顯示烏克蘭局勢有所改善，華府的發言將變得更為強硬。雖然不可能知道最終底部會落在哪裡，但從風險回報的角度來看，現在市場看起來很合理。