周一早盤日圓兌美元匯率再度創下5年來新低，本周市場將進入超級央行周，美國聯準會、英國央行和日本銀行（央行）都將召開貨幣政策會議，在美英央行早已釋出鷹派信號之際，日本央行幾乎篤定成為最後一家仍然堅持鴿派立場的主要央行。

美元延續上周的升勢，在周一亞洲早盤一度站上117.61日圓，創下2017年1月來新高。

美元兌瑞郎站上0.9363兌一美元，創下去年11月底以來新高。

美國副國務卿透露俄羅斯可能有意就烏克蘭問題進行實質談判，對俄烏停火談判可能取得進展的預期，亦給避險天堂日圓和瑞士法郎帶來壓力。

但事實上現在俄烏戰事仍在升溫。俄羅斯砲轟位在北約成員國波蘭邊境附近的烏克蘭重要軍事基地，美國發出嚴正警告，稱俄國如果攻擊北約國家，北約必定全面反擊。

巴克萊表示，股市上漲導致避險需求下滑也是原因之一。此外，在聯準會即將在本周升息之際，日本央行的鴿派立場，以及能源價格高漲導致該國貿易條件（terms of trade）轉為負值，都將繼續給美元兌日圓匯率帶來支撐，在2016年底觸及的高點（118.6）之前都沒有明顯阻力。

目前道瓊指數期貨上漲0.53%，標普500指數期貨漲0.4%，那斯達克100指數期貨漲0.17%。周一日經225指數早盤收漲0.69%，為25,337.39點。東證一部指數晨收漲0.92%，報1,816.03點。

除了聯準會料將在本周首度升息之外，英國央行也料將在本周再度升息25個基點。