合庫金(5880)今年配發1元現金股利及0.3元股票股利，在央行宣布升息1碼有利金融業存放利差擴大下，金融股後不看淡。從籌碼面來看，外資連買超3天合庫金，千張大戶高持股達70%；技術面股價突破周線、月線和季線，周K棒連3周收紅；基本面則有去年獲利創新高。

合庫金去年稅後純益為211.87億元，創下歷史新高，年增23.65%，EPS為1.51元。合庫金獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，獲利動能主要來自政府及公營機構放款及中小企業放款量成長，帶動利息淨收益增加及積極調整資產結構，資產品質大幅提升、呆帳費用減少。去年逾放比率為0.22%；備抵呆帳覆蓋率為541.67%，資產品質為近40年來最佳。

至於合庫金對對俄羅斯曝險所造成的營運影響，除了銀行持有俄羅斯政府公債，曝險金額為2.4億元外，其餘子公司都沒有對俄羅斯有曝險狀況。

合庫金表示，隨國際機構調降俄羅斯公債信評，3月也會根據會計準則與風險管理規則提列損失，目前預估將認列虧損約390萬美元（約1.1億元新台幣），但因對俄投資佔比僅有0.06%，對整體營運影響不大。