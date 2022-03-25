消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至3月19日）初次請領失業給付人數減少2.8萬人，為18.7萬人，少於市場預期的21萬人，並創下52年半新低。美國上周初領失業金人數4周均值為21.175萬人，周減1.15萬人。截至3月12日持續請領失業給付人數進一步下滑，減少了6.7萬人，為135萬人，亦少於市場預期的140萬人。

2.房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期固定抵押貸款利率平均值升至4.42%，創下38個月新高。

3.IHS Markit美國3月製造業採購經理人指數（PMI）初值58.5，高於市場預期的56.6和2月終值57.3。服務業PMI初值為58.9，高於市場預期（56）和2月終值（56.5）。綜合PMI初值為58.5，高於2月終值55.9。

4.美國2月耐久財訂單初值月減2.2%，超出經濟學家預估的月減0.6%。

5.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）周四表示對升息50基點（2碼）抱持開放態度。前一日已有數位聯準會分行總裁表態支持5月會議升息2碼。埃文斯並表示，他支持央行以較快的速度縮減規模達9兆美元的資產負債表。此前聯準會主席鮑爾曾透露最快將在5月開始縮表。

6.明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）周四表示，他預期今年將升息7次、每次25個基點，但也警告升息不宜過度激進。他並主張中性利率應落在2%，低於聯準會大多數決策官員認為的2.4%。

7.歐洲央行（ECB）執委會官員Isabel Schnabel表示，如果俄烏戰爭導致歐洲經濟陷入嚴重衰退，央行將重新考慮在夏季結束購債的計畫。

8.俄羅斯總統普丁下令對「不友善」國家的天然氣交易將以盧布結算。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱此舉形同勒索，歐盟不會屈服。波蘭公共企業PGNiG表示，俄羅斯不可以單方面改變支付方式。義大利政府表示仍將以歐元支付俄國天然氣。德國公用企業呼籲該國政府盡快就俄國一旦切斷天然氣供應制訂應變計畫。

9.加拿大政府表示今年應有能力提高石油產能，可望每日增加20萬桶原油和相當於10萬桶的天然氣，以協助歐洲緩解能源危機。

10.美國和歐盟等西方領袖周四起在布魯塞爾召開多場高峰會，北約在高峰會後宣布三大決議，即擴大對烏克蘭的軍事援助、強化北約在波羅的海沿岸、東歐和巴爾幹半島的軍力部署，以及將各成員國軍費占GDP比重提高到約2%。

11.西方國家領導人同意加重對俄羅斯的制裁力道。美國總統拜登表示，應將俄羅斯逐出G20，並再度警告中國不要提供俄羅斯援助，否則後果將非常嚴重，他表示「中國政府應該明白，中國與西方合作才會有更好的未來」，並提到日前他與中國國家主席習近平通話時已明確表達立場。英國首相強森則表示，西方盟國擬凍結俄國的黃金儲備。

12.烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）周四表示，烏克蘭與俄羅斯的停火談判取得進展，兩國元首會面的時刻越來越近，儘管基輔當局前一日才表示和談遭遇重大困難。葉爾馬克表示，他對透過外交途徑終止戰爭的可能性抱持謹慎樂觀的看法。

13.在避險資金持續湧入帶動下，周四國際金價觸及逾1周新高。紐約期金收漲1.3%，為每盎司1962.2美元。現貨金收漲0.66%，為每盎司1956.9美元，盤中一度站上1967.1美元，創下3月18日以來新高。其他貴金屬方面，現貨銀上漲2%，為每盎司25.55美元。鉑金漲升0.4%，報每盎司1024.5美元。鈀金漲0.6%，報每盎司2525.72美元。

13.周四紐約期油下跌2.25%，收在每桶112.34美元；倫敦布蘭特期油下跌2.11%，收在每桶119.03美元。歐盟成員國仍無法就抵制俄羅斯油氣達成共識，以及報導指出遭風暴破壞的裏海輸油管道（CPC）碼頭部分原油出口可能恢復。

14.美國及其盟友正在討論進一步協同釋出戰略儲油的可能性，以穩定油市。

15.高盛出具報告指出，原油價格要一直漲到每桶200美元，才會對所得造成像1970年代停滯性通膨那種強度的衝擊。雖不能排除油價漲到200美元的可能性，但這確實遠超出我們團隊所預估的165美元。

16.在通膨居高不下和升息前景籠罩下，美國債市再度遭到拋售，10年期公債殖利率尾盤上漲2.3個基點，報2.344%，盤中一度急升10.4基點，報2.399%。