美國政府高層透露，為了平抑高漲的油價，拜登政府考慮在未來6個月內，每日釋出100萬桶戰略石油儲備（SPR），釋油量總計可達1.8億桶。

受此消息打擊，目前美國期油重挫5.43%，報每桶101.97美元。布蘭特期油大跌4.54%，報每桶108.30美元。

SPI資產管理公司合夥人Stephen Innes表示，這個消息令市場信心受到衝擊，但如果以近期經驗來看，釋油是治標不治本，就好像是給一條斷腿貼上OK繃。

俄羅斯入侵烏克蘭之後遭到國際嚴厲制裁，在供應受阻的預期帶動下，油價開始飆漲。

本月稍早前，美國期油價格一度漲破每桶130美元大關，當時美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告美國與歐洲盟國考慮禁止俄羅斯原油進口。

周三紐約期油收漲3.58美元或3.43%，為每桶107.82美元，結束連續兩天的跌勢。倫敦布蘭特期油收漲3.22美元或2.92%，為每桶113.45美元。最新公布的美國原油庫存跌幅遠超出市場預期，顯示西方國家制裁俄羅斯導致原油供應吃緊。

美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少344.9萬桶，遠超出市場預期的減少102.2萬桶。

根據美國汽車協會（American Automobile Association）數據，美國汽油價格在3月11日站上歷史新高每加侖4.331美元，現在雖然已有所回落，但截至周二的平均價格仍高達4.244美元。

白宮表示，美國總統拜登將在美東時間31日周四下午1時30分發表談話，說明政府為抑制原油和汽油價格高漲所採取的行動。