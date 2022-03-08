由於市場擔心，俄羅斯入侵烏克蘭將使本已緊綃的供應狀況更加吃緊，國際油價今天持續勁揚，創下2008年以來最高點。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲3.72美元或3.22%，來到每桶119.40美元。

倫敦北海布倫特原油5月交割價強力漲升5.10美元或4.3%，來到每桶123.21美元。（譯者：張佑之）1110308