俄烏戰事恐使供應緊綃更甚 國際油價續勁揚 07:072022/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於市場擔心，俄羅斯入侵烏克蘭將使本已緊綃的供應狀況更加吃緊，國際油價今天持續勁揚，創下2008年以來最高點。 紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲3.72美元或3.22%，來到每桶119.40美元。 倫敦北海布倫特原油5月交割價強力漲升5.10美元或4.3%，來到每桶123.21美元。（譯者：張佑之）1110308 俄烏戰衍生金融戰 凱基投顧籲留意四大衝擊 憂供應銳減 歐洲天然氣價格飆至新高 #供應 #緊綃 #國際油價 #勁揚 #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏第三輪談判在即 美股早盤道瓊跌逾200點 台積電ADR又殺了 22:442022/03/07 財經 俄油禁出口恐爆大災難 專家驚洩全球2大慘況 16:582022/03/07 財經 美歐日協商 擬禁止俄石油進口 22:332022/03/07 財經 保持產業鏈安穩 大陸國家發改委：今年重點解決「晶片荒」 12:112022/03/07 兩岸 油價破139美元 學者：WPI首當其衝 全年物價有很大上修空間 17:052022/03/07 財經 操盤心法－台股洗盡鉛華 依舊曖曖內含光 04:102022/03/07 證券．權證 台灣權王－台塑、華新 搭漲價順風車 04:102022/03/07 證券．權證 陳子鴻辦音樂節 江蕙買票線上看 04:102022/03/07 娛樂新聞 確保供應鏈安全 習近平：降碳不能急於求成 04:102022/03/07 產業特刊 趁火打劫 沙國宣布調漲原油售價 20:142022/03/07 財經 《國際經濟》漲破4美元 美汽油價創2008年來新高 10:082022/03/07 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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