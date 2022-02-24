舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三表示，她預期聯準會今年將需要升息至少4次，或甚至更多次，以遏阻高漲的通膨進一步惡化。她並表示，除非俄烏局勢急劇惡化，否則聯準會不會改變升息計畫。然而就在稍早前俄國全面入侵烏克蘭，後續的局勢發展和能源價格波動料將左右聯準會的政策動向。

戴利在「洛杉磯世界事務委員會和市政廳」（Los Angeles World Affairs Council＆Town Hall）發表演說時表示，人們普遍認為通膨過高，而政策利率過低。

她在會後強調升息必須「再急迫一點」，每間隔一次會議才調升一次利率已不能滿足當下情況，也不應等到今年晚些時候才開始縮減聯準會高達9兆美元的資產負債表。

戴利周三表態支持連續4次或更多次調升基準利率，顯示其原本相對溫和的立場已明顯轉為強硬。她並表示，雖然她目前仍然預期聯準會將升息25個基點，但將來聯準會可能需要考慮超乎尋常的2碼（50個基點）升息幅度。且除非消費者需求下滑的速度超乎她預期，或者供應鏈問題比她預期的更快獲得解決，否則「今年應該要至少升息4次、至少，這將是我偏好的選項，但很可能需要更多次，才能使供需之間恢復平衡」。

此外，戴利表示，雖然烏克蘭和俄羅斯的地緣政治局勢使不確定性升高，但除非情況急劇惡化，否則聯準會的升息計畫不會改變。

稍早前，俄羅斯總統普丁在當地時間周四清晨突然宣布向烏東地區發動特別軍事行動。隨後烏克蘭內政部長向NBC新聞證實，烏克蘭已經遭到導彈攻擊。烏克蘭政府報告至少有4個城市發生爆炸，包括首都基輔、奧德薩（Odessa）、哈爾科夫（Kharkiv）和馬里烏波爾（Mariupol），且爆炸聲尚未停歇。烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba宣布其國家已經遭到「全面入侵」。

俄烏局勢急速升溫，在能源供應可能受阻的預期帶動下，布蘭特期油急速飆升，稍早前漲破每桶100美元大關，為2014年以來首見，目前已飆漲5.66%，報每桶102.28美元。美國期油漲5.24%，報每桶96.99美元。

經濟學家此前曾表示，油價波動可能讓聯準會決策陷入兩難，因為油價上漲將推動通膨進一步走升，然而通膨如果持續飆升也可能形成反通膨（disinflation），將不利於經濟增長。

亦有分析指出，一旦俄羅斯真的入侵烏克蘭，美國的能源價格將進一步走高，這將推升企業成本與消費者的生活成本，可能導致聯準會採取更加激進的緊縮手段，也可能重創消費者信心，而企業可能縮減投資力道，這都將令經濟前景蒙上陰影，也將給華爾街股市帶來更多麻煩。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，如果油價漲破每桶125美元，且在這個價位停留一段時間，股市真的會遇到大麻煩，

RSM首席經濟學家Brusuelas此前警告，一旦油價站上每桶110美元大關，那麼在接下來12個月內，美國的消費者物價將再上揚2.8個百分點，將推升年通膨率一舉跨過10%門檻。

專家警告，隨著俄烏局勢升高，一旦油價站上任何3位數，美國的汽油價格很快就會翻倍漲至7美元。Energy Word創始人Dan Dicker預估俄烏衝突可能將原油價格推升至每桶150美元。