歐元區2月通膨率再創新高。根據歐盟統計局公布，2月消費者物價指數（CPI）年增5.8％，超越1月的年增5.1％，已連續4個月改寫新高紀錄。歐元區通膨不斷上揚讓歐洲央行（ECB）陷入兩難，究竟要支撐脆弱的經濟成長，或打壓飛漲的物價。