歐元區2月通膨率再創新高 歐洲央行陷兩難 21:502022/03/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區2月通膨率再創新高。根據歐盟統計局公布，2月消費者物價指數（CPI）年增5.8％，超越1月的年增5.1％，已連續4個月改寫新高紀錄。歐元區通膨不斷上揚讓歐洲央行（ECB）陷入兩難，究竟要支撐脆弱的經濟成長，或打壓飛漲的物價。 歐洲央行示警 俄國Sberbank在歐分行 恐倒閉 《國際經濟》歐元區2月工廠成長放緩 需求依舊強勁 #上揚 #歐元區 #通膨率 #再創新高 #歐洲央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐元區2月製造業PMI略降 仍處高點 22:592022/03/01 財經 惠譽示警 全球通膨都回升...還沒到頂 04:102022/03/02 財經要聞 《鋼鐵股》營收戰力恢復 中鋼猛漲 10:342022/03/01 財經 機捷通車五周年 這站房價漲近五成最狂 16:202022/03/02 財經 漢磊2022年獲利衝 中信投顧看好翻倍成長 16:292022/03/01 財經 《金融》施羅德看俄烏戰事 歸納四影響 09:432022/03/02 財經 科法斯憂心 能源價格若續漲 亞洲通膨壓力大 04:102022/03/02 財經要聞 俄烏烏雲罩頂 2月有件事救了壽險業 17:092022/03/02 財經 《金融》烏俄衝突延繞 資金流入投資級債 16:142022/03/01 財經 《國際經濟》俄烏開戰 央行升息預測降溫 16:312022/03/01 財經 遠傳發放現金股利每股3.25元 配發率116% 17:042022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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