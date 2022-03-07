美國和歐洲可能禁止俄羅斯能源產品進口以擴大對俄國入侵烏克蘭的制裁，以及伊朗核協議談判仍未達成最後共識，無助於緩解油市供應緊缺的問題，周一國際原油價格飆漲，在全球恐陷入停滯性通膨的擔憂籠罩下，世界主要股市全面重挫。俄烏局勢不斷升高，歐洲首當其衝，歐元持續走貶。俄烏局勢不見緩和跡象，供應持續受阻的預期亦帶動各類大宗商品價格進一步上揚。

在避險需求和聯準會即將升息的預期帶動下，美元普遍走強，美元指數上周勁揚2.3%，目前暫報99.134。

歐洲經濟增長前景黯淡，歐元兌美元持續走跌，上周急貶了3%，創下2020年中以來新低，目前再跌0.8%，報1.0834美元，接下來恐將測試其2020年低點（約在1.0635美元）。

歐元跌破1瑞士法朗，為2015年初以來首見。

西太平洋銀行（Westpac）外匯策略主管Richard Franulovich表示，烏克蘭危機給歐元的壓力越來越大。

亞洲時間周一上午，布蘭特期油目前漲8.08%，報每桶127.65美元，稍早前一度漲破10%。美國期油目前漲7%，報123.82美元，稍早前也一度飆漲10%。

油價飆漲將加逾通膨壓力，不利於全球經濟成長前景，美國主要指數期貨全面重挫，目前道瓊指數期貨大跌445點或逾1.3%，標普500指數期貨跌1.6%，那斯達克指數期貨跌逾2%。

資金湧向避險資產，美國10年期公債殖利跌至1月初來新低。

在歐洲方面，目前泛歐EUROSTOXX 50指數期貨崩跌3%，英國富時100指數期貨大跌2.5%。

亞洲股市慘跌一片，日經指數225指數目前重挫3.6%，MSCI（ 除日本外）亞太股票指數跌1.6%。上證指數跌1%，香港恆生指數暴跌4.6%，南韓KOSPI指數跌2.5%，澳洲S&P/ASX 200指數跌1.24%，台股跌逾3%。

美銀首席經濟學家Ethan Harris表示，如果西方切斷俄羅斯大部分能源出口，這將重創全球市場。如果減少500萬桶俄國石油，那麼原油價格可能翻漲一倍，達到每桶200美元，必將導致全球經濟增長放緩。

美銀並表示，不僅是石油，其他大宗商品價格亦強勁上漲，例如上周鎳價大漲19%，鋁價漲15%，鋅價漲12%，銅價漲8%，小麥期貨價格大漲60%，玉米價格上漲15%。

這必定將加重全球通膨壓力，美國將在本周公布消費者物價指數（CPI），市場預期其年通膨率將升至7.9%，核心CPI估年漲6.4%。

向來被視為避風港的黃金價格目前上漲1.6%，報每盎司1,997.4美元。

歐洲央行將在本周召開貨幣政策會議，當前的形勢將使該央行陷入更為複雜的處境。澳洲國民銀行（NAB）經濟學家Tapas Strickland表示，有鑑於停滯性通膨的風險非常真實，歐洲央行可能會在第二季、甚至更長時間裡透過其200億歐元的資產購買計畫來維持最大的政策彈性，進而推遲升息時間，但如果CPI預測上揚，也意味著該央行即將需要升息。