電商巨頭亞馬遜給股東送來了大紅包，在周三盤後宣布董事會已通過1股拆為20股的股票分割計畫，這也是自網路泡沫化以來，該公司首度分拆股票，受此激勵，亞馬遜周三盤後股價大漲6.62%，報2,970美元。

該公司並宣布董事會亦通過高達100億美元的庫藏股計畫。

股票分割對公司營運沒有任何實質影響，但分拆後股票價格將變得較為親民，可以吸引更多投資人手。

如果以周三收盤價估算，分拆後每股價格將從2,785.58美元跌至139.28美元，而股東持有的每一股都可以額外獲得19股。

在亞馬遜之前，已有其他高價科技股透過股票分割來壓低股價。谷歌母公司Alphabet今年2月宣布1股拆為20股的計畫。蘋果在2020年中則將1股拆為4股。特斯拉也在2020年8月將1股分割為5股。

在所有科技巨頭中，去年亞馬遜的股價表現最差，而今年以來也已下跌16%。

亞馬遜發言人發布聲明表示，分割股票讓我們員工在管理亞馬遜股票方面更具靈活性，對於想要投資亞馬遜的人，股價也會比較平易近人。

股票分割後的額外股票將於6月3日收盤時配發給股東，自6月6日起開始以分拆調整後的股票進行交易。

這是亞馬遜自1997年透過IPO上市以來的第4次股票分割，也是自1999年網路泡沬化以來的頭一遭，當時亞馬遜的規模只是現在的「零頭」。自上次拆股以來，亞馬遜股價已經上漲逾4,300%。

亞馬遜另外三次分割股票分別是在1998年6月2月將股票1拆為2，在1999年1月5日將股票1拆為3，以及在1999年9月2日將股票1拆為2。