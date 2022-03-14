國內尖牙股代表的ETF統一FANG+(00757)今股價盤中跌破4字頭，00757從去年11月高點55.2元以來至今，指數下跌近3成。從技術面來看，00757已經月線連4黑，創2020年11月以來新低。

統一FANG+(00757)以目前科技趨勢領先五大個股Meta(Facebook)、Apple、Amazon、Netflix及Alphabet (Google) 為核心，搭配其他最具未來性、成長性及話題性之科技股編製而成，領域橫跨AI、社群媒體、電子商務、影音串流、新能源車等。而大陸的阿里巴巴和百度也是10大持股組成分股。

但近來亞馬遜和阿里巴巴股價表現偏弱，其中，亞馬遜電商事業呈現虧損，首先是供應鏈混亂，運費高漲導致的物流成本提高，海運價格呈倍數暴漲；其次是缺工造成的加薪成本，供應鏈及人力成本高漲，令去年第4季電商成本暴增40億美元，造成營業虧損。而阿里巴巴和百度，則受中美金融戰影響，股價近期重挫。其中阿里巴巴自1月的131港幣下滑到85.45港幣，下跌逾3成。

美國證交會（SEC）、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）早前落實《外國公司問責法案》，中概股若未能符合當地核數檢查規模，最快於2024年被強制停牌。SEC在網頁公布首批5家中概股名單，須於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。據SEC在8日臨時敲定的名單，包括百勝中國、百濟神州、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥等五家。