01從兩件事情不同性質的觀察

1、從烏克蘭危機到俄烏戰爭，從本質上看，都與中國無關，也與台灣問題無關。不過，從大國博弈及其影響看，此事對中國的地緣戰略發展態勢和國家統一戰略有一定作用與啟示。

2、俄烏戰爭是兩個有複雜關係的主權國家間的矛盾爆發，由歐洲地緣政治博弈所致，台灣問題則是中國內戰遺留的中華民族復興過程中有待解決的難題。俄羅斯出於長期的不安而採取了特殊軍事行動，中國沒有安全意義上的不安，只有歷史使命的不懈追求，仍可保留一定的戰略定力和策略耐心。

3、地緣政治矛盾的激化具有溢出危害效應，北約東擴和烏克蘭的選擇帶來了危機，從一個極端走向了另一個極端，以至美國洗手不幹、歐洲畏縮，被迫退讓，地緣戰略格局改變。台海情況不同，基本上是中國內部統獨之爭，外部干預無合法性；和平統一空間依然存在。我不認為台灣問題已經到了短時間內必須在戰與和之間做抉擇的地步，也不認為美方已走向了排除中國和平統一的可能，更不能接受台灣人在任何情況下都堅持只能獨不能統的判斷。

02從北約不動武情況的觀察

1、北約惹了烏克蘭之禍，卻不敢承擔軍事責任，這從根本上表明，北約畏懼與強大對手打大規模戰爭。如果這個對手是中國，美國是否能改變戰場評估？中國與北約沒有關係，要干涉中國統一的是美日澳等，但同樣是非法干涉和無謂犧牲。干涉者無非是斷定中國尚無強大海戰與登陸能力，勉強為之必將遭受重大犧牲。這不能說沒有道理，但沒有充分考慮高科技的發展，也忽略了台灣的環境條件。

2、美歐寧可丟掉半個烏克蘭和放棄北約東擴，也不願走到與俄羅斯開戰的地步。如果「台獨」引發中國大陸攻台，美國及其盟友是棄台還是直接捲入反攻解放軍？現在基本上沒有公開宣佈「台獨」的可能性，但「台獨」行為和過程是存在的，所以不能排除大陸對「台獨」採取某種形式的軍事打擊，我相信美方及其盟友會感到無能為力，至少是措手不及。

3、俄羅斯放出了打算在烏克蘭動用核武的信號，美歐完全無力回應，它們顧忌的是什麼？假如中國出於民族復興決心武力解決台灣問題，即使不提升到核武程度，但也不打小範圍的戰爭，台灣不算在內，一場大戰的破壞美日澳是否願意承擔？誰願意為台灣付出多大的、何種形式的犧牲？

4、假如台海戰爭爆發，與俄烏戰爭最大的區別是海戰加登陸戰。這顯然相對於解放軍而言，要比俄軍困難得多。所以，從策略上看，如果沒有絕對優勢和絕對把握，攻台是不可能的。不過，台灣缺乏資源，一段時間的高度緊張狀態等同於海上封鎖，所謂圍而不打，也是台灣島難以承受的。在這種情況下，可能是不戰而屈人之兵，或台灣內部亂成一團，或有人出來求和議和，反正大陸損失相對較小。

5、烏克蘭半個國土打仗，已有超百萬難民湧向了歐洲。試問如果台海戰爭爆發，四面環海的台島能有多少人出逃、往哪裡逃、怎麼逃？難道讓他們逃到大陸來嗎？戰亂的台島能支撐很久嗎？現在歐洲尚可幫助烏克蘭難民，屆時誰用什麼辦法救助台灣民眾？顯然只有解放軍及後續工作隊伍。

03三從西方對俄制裁效應觀察

1、美歐以經濟制裁替代武力阻擋，對俄羅斯會產生一定懲罰作用，而這本身就是普丁準備付出的代價，須知俄羅斯握有能源和資源，也有替代貿易來源，生存沒有問題。其實，這種制裁對西方也是有副作用的，比如能源漲價等。台海如開戰，美國一定帶領西方對華實行全面經濟制裁，對此中方不應抱任何幻想，唯有以反制裁與之對抗。其實，對於有完整製造業體系的中國而言，武器造的出來、日子過得下去、社會可以運轉，不過是經歷一次必要的衝擊而已。

2、如果台海戰爭爆發，美方採取類似甚至更嚴厲的對華經濟制裁的話，則中方的反制能力要遠遠超過俄羅斯，因為中國經濟體量大，又是最大製造國和第一大貿易國，美方對華制裁必然造成傷敵一千自損八百，基本上達不到阻止中國統一和復興的目的，而代價須雙方共同承擔。須知，美方等付出的代價是出錢幫中國實現非和平統一，干涉得越多付出的越多，得到的越少。中國付出的多少不好估量，但得到的很清楚，就是祖國完全統一。

3、（1）西方對華經濟制裁不等於全球經濟制裁，因為廣大亞非拉國家不會與美歐認知相同、立場一致、行動一律；其利益更不相同，且千差萬別，豈能一致追隨美歐；與中國關係密切和有需求的一批國家則會受出援華。（2）此外，一場動搖世界經濟貿易體系的大制裁難以持續，因為各國都要過日子，很可能制裁的一方先撐不下去。（3）局部戰爭加嚴重制裁的代價可能傷害中國，但總比擴大的戰爭加嚴重制裁要好些。有道是，不破不立，但破而不立，不如立而不破。各方都要思考這一點。不過，對最弱小的台灣而言，最好的還是和平，所以和平統一對各方而言都最是最佳選擇。（作者為上海東亞研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員）

（本文為王海良所長3月13日在《兩岸熱點》系列講座第十五講暨閉門線上研討會的發言提綱。）

（本文來源：「海外看世界」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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