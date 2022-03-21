南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，中美兩國可以加強烏克蘭問題上的「大國協調」，通過勸和促談、加速推進停火、避免全球政治的脆裂。拜登政府需要認同中國的政策底線。烏克蘭危機的緩解與結束，可以為深化中美合作、管控中美分歧提供動力。

朱鋒指出，烏克蘭危機已經進入第四周。雖然俄烏雙方舉行了四輪對話，但由於各自立場迥異，通過談判來促成雙方迅速停火、達成外交解決的可能性短期內似乎並不樂觀。烏克蘭危機的性質不僅是俄烏衝突，更是歐洲地區安全秩序自冷戰結束30年來的歷史性崩潰。

朱鋒表明，自烏克蘭危機爆發以來，中國的立場始終是連貫的、一致的。我們一方面堅定地維護聯合國憲章宗旨，明確反對通過戰爭對抗來解決爭議；另一方面，我們堅持烏克蘭危機背後的「是非曲折」需要得到合理的關切。

朱鋒稱，烏克蘭危機爆發的軍事衝突，其性質同冷戰時期在東亞爆發的朝鮮戰爭和越南戰爭大體是相似的，就是大國在地緣戰略上的「代理人」戰爭。中國拒絕新冷戰、拒絕地緣戰略與地緣經濟的分裂，需要高度警惕和防範烏克蘭危機深化可能產生的新的、更具有全面脫鉤」性質的敵意和對立。這是中國維護和平發展的國際環境、加速融入世界、保證中國經濟可持續增長的重大戰略需要。

朱鋒說，中美關係避免重蹈決裂的覆轍、維持「鬥而不破」、競爭與合作共存的戰略大局不能變。尤其在今天，中美兩國作為世界頭兩大經濟體和安理會常任理事國，防止烏克蘭局勢失控、避免烏克蘭人道主義危機深化、控制烏克蘭危機所產生的消極地緣戰略「擴散效應」蔓延到更大範圍，已經成為中美關係發展無法迴避的深刻內涵。

朱鋒認為，俄羅斯作為中國的新時代全面戰略協作夥伴，我們不能「一走了之」。在反對通過戰爭對抗來解決爭議的同時，我們也堅定地拒絕參與對俄制裁。美西方瘋狂的對俄制裁行為事實上只會加劇歐洲內部的對抗；美國想要拉著中國一起制裁和打壓俄羅斯，與中國外交的基本原則不符，更與中國長期致力於保持和俄羅斯作為友好鄰邦的政策相悖。但中國不可能幫助俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動。