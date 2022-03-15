「統一恒生科技N」(020021)最後交易日為111年3月15日，並自111年3月22日起終止櫃檯買賣。

統一證券公司所發行之「統一恒生科技指數指數投資證券」(中文簡稱：統一恒生科技N)因111年3月14日收盤後公布之指標價值為4.6386元，已達其發行計畫所定強制贖回條件，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之15第3項規定，111年3月15日為「統一恒生科技N」之最後交易日，111年3月16日起停止櫃檯買賣，並於111年3月22日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，投資人仍可於111年3月15日(最後交易日)當日，於櫃買交易市場買賣「統一恒生科技N」，111年3月15日收盤後仍持有該指數投資證券之投資人，統一證券將以當日收盤後公布之指標價值為贖回價格計算償還金額，預計於111年3月23日交付投資人贖回價金。投資人權益相關事項請查詢統一證券公司網站。

上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免而本中心證券交易市場全面休市時，一律予以順延至次一營業日。