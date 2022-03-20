統一獅隊開幕戰系列活動「大勝獅吼童樂會」將於4月3至5日登場，球隊也特別邀請樂高認證大師黃彥智展現「神一般」創作，為本次活動創作「UNILIONS猛獅馬賽克」、「萊恩吉祥物」及「統一獅1號隊友」。

樂高認證大師黃彥智是全球21位樂高認證專業大師之一，也是全台唯一樂高認證者。本次創作使用兩萬多顆的樂高積木，歷經一周創作，從無到有，為獅隊完成三項獨一無二的作品，本次作品將在「大勝獅吼童樂會」連續三天於台南棒球場大門口持當日門票者，均可現場排隊拍照，僅此三天展示。

上周六獅隊吉祥物萊恩也特地前往台中正一積木工作室拜訪黃彥智，學習如何拼出有創意作品，萊恩看到大師創作許多不同樣式樂高積木作品感到十分讚嘆，其中包含台灣許多建築物，最讓萊恩感到最喜歡的就是台灣廟宇創作，真的能夠傳遞台灣文化。

本次大勝獅吼童玩節，獅隊也在4日台南主場賽事，邀請黃彥智擔任開球嘉賓，黃彥智表示，這次的邀來得相當的突然，手上還有其他的工作仍在進行，但也非常開心有機會可以幫統一獅製作為童樂會展出的作品，因為時間只有一週的關係，只能加班趕工來製作，但對於作品的細節仍有一定的堅持。

黃彥智繼續說：「更讓我開心的是，自己竟然有機會站在職棒場上賽事擔任開球嘉賓，這應該是會讓很多人羨慕不已吧！也會是我人生的另一項成就，聽到這邀請讓我開心的睡不著覺。」

「大勝獅吼童樂會」由品牌【樂高LEGO】舉辦的「樂高童玩節」，每天也特別準備將2000份遊戲體驗好禮送給大家，屆時每天下午2起，歡迎各位家長、親子一起來體驗，把許多好禮通通帶回家。