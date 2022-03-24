搶4月旅遊住宿商機，台北時代寓所宣布即日起至４月30日止與台灣樂高攜手合作，推出「LEGO Play Your Way聽你的，拼你的限定主題房」，台北時代寓所的轉角、豪華、尊榮三種房型在合作期間將成為《療癒花藝》、《繽紛童趣》及《普普復古》等3種不同的樂高主 題房，創樂高與觀光飯店合作打造主題房先例。

樂高主題房房內將依主題不同，分別呈現可觀賞或把玩的擬真花束、童趣無限或復古風格的樂高產品。台北時代寓所聲稱，今年春天最好玩、最有趣的體驗就在台北時代寓所！樂高主題住房專案每晚3,500元起，入住期間還可獲得樂高驚喜小禮包，數量有限送完為止。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，台北時代寓所希望藉由這次與樂高的合作，讓旅客在繁忙的生活中找到新的樂趣與靈感，因為樂高不只是孩童玩的積木，也可以很有質感的呈現在生活空間之中。

《療癒花藝》轉角客房，34平方米的客房是情侶或是小家庭最喜愛的房型；以樂高超擬真質感盆景擺設，氣質花藝也將點綴於各個角落，讓入住的旅客們坐在沙發上就能欣賞到由樂高堆疊而成的療癒花束。

《繽紛童趣》豪華客房，約40平方米，擁有俯瞰台北市景的房型。將擺上樂高留言板，內容以夏日、童趣及圖騰為主題，搭配LEGO? Friends 系列盒組，讓小朋友或童心未泯的父母們一起盡情把玩，歡度美好時光！

《普普復古》尊榮客房，擁有廣闊空間約45平方米是商務客的首選；桌上將放置經典的薄荷綠復古樂高打字機，重現1950年代的通訊風格；牆上掛著由LEGO Art設計給成年人挑戰的世界地圖系列；復古的藝術風格及繽紛色系組合，絕對是此次下榻台北時代寓所難忘的回憶。