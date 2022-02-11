徐佳瑩（Lala）自2020年12月誕下兒子小樂高後，復出後的工作行程幾乎滿檔。除了擔任選秀節目聲林之王3首席導師，更宣布成為尿布品牌代言人，她日前在拍攝現場首度公開育兒經，當被問到「獨自照顧小孩一年vs自己在孤島生活一年」哪個比較需要勇氣？Lala苦笑表示：「照顧小孩一年，真的需要很大的勇氣。」徐佳瑩説兒子小樂高現在簡直像一隻「小怪獸」，而且越來越兇猛，活潑好動把家裡當遊戲場，有時候追逐起來還有點喘，讓Lala直呼「快跟不上他的成長腳步」。

尤其最近發現小樂高開始聽得懂大人說話了，知道什麼是鴨鴨跟狗狗、什麼是鼻子跟腳腳，讓徐佳瑩驚訝說道：「你會知道他的小腦袋正在思考，他的世界已經開始在運轉，也在做他小小1歲的選擇，這是最讓我驚訝的！」發現兒子心理上很驚人的成熟，隨時都有可能懂大人在說什麼，所以徐佳瑩現階段都會盡可能的教他、告訴他，因為他可能在這一刻就突然懂了。

今年春節徐佳瑩沒有安排太多行程，都把時間留給最愛的家人。談到對兒子長大的期許，是否會希望小樂高像爸爸媽媽一樣成為「導演」或「音樂製作人」？徐佳瑩毫不猶豫地說，導演是爸爸、音樂製作人是媽媽，認為小樂高不需和爸爸媽媽一樣，希望他仍是他自己，走出屬於自己的路。徐佳瑩表示，以前比賽時總是硬著頭皮埋頭苦幹，只想做好自己想做的事情，沒想過別人是怎麼看的，現在回想覺得當時的單純很美好。

因此對於育兒，她也希望兒子能自在成長，不會給予太多限制，而她就負責陪伴在旁，為孩子準備最好、最合適的一切就好，所以徐佳瑩非常在乎育兒用品的舒適度，希望小樂高能用最舒服的狀態探索世界。不過徐佳瑩也不好意思地笑說，自己其實很黏兒子，如果小樂高未來交女友，她一定是表面上裝沒事，私底下超有事的媽媽，對兒子的寵愛溢於言表。