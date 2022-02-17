王彙筑放下吉他，首度在台上跳舞。（《聲林之王3》提供）

《聲林之王3》15強野獸內戰，邀請戴愛玲和金曲歌王Leo王擔任飛行導師。本集包含不插電、原創、樂界合作等賽事，歌手王彙筑挑戰自我，放下熟悉的吉他並跳起熱舞，讓所有導師都非常驚豔，雖然舞蹈「同手同腳」，首席導師庾澄慶（哈林）大力稱讚演出突破框架，稱看完演出「已產生父愛」。

金曲歌手王彙筑參賽以來包袱沉重，這次在自創曲單元中放手一搏，放下了熟悉的吉他跳起舞來，對手李拾壹還傳輸「自在電流」給她放鬆；王彙筑在舞台上狂秀「電流舞技」，大膽的嘗試與突破讓導師們都非常驚艷。哈林表示「我只想給她一個大大的讚」，覺得王彙筑的演唱非常溫暖誠懇，有一種信服力，且趣味無窮，「讓我產生父愛，這孩子真有意思！」哈林還說，希望他的小孩也可以像王彙筑這樣勇於嘗試！他笑說王彙筑唯一要改的是服裝，若換上對手九九的性感服裝，表現一定更加突破！

首席導師徐佳瑩(LaLa)也開玩笑說，這首歌叫做〈Mama Says〉(媽媽說)，結果哈林父愛大噴發變成了「爸爸說」！徐佳瑩也表示「我自嘆不如到一個爆炸！」欽佩王彙筑的勇於嘗試。

歌手邱軍則是挑戰與人聲樂團合作，重新演繹伍佰的經典歌曲〈Last Dance〉。邱軍一開始還設計用大聲公唱出懷舊的感覺，讓飛行導師Leo王喜歡到不行，講評時連說三次「真的好好聽」，邱軍也被哈林誇獎「成功找到了自己的歌路」。

此外，大砲女歌手九九演唱自創曲唱出自己的初戀故事，現場情緒差點潰堤，讓徐佳瑩感受到「想要求助的感覺」，無助又無奈的心境令人心痛；鬼才歌手李拾壹攜手「特別來賓」組團演唱，還以意想不到的創意方式「裝死」被抱出場，讓徐佳瑩狂喊「那真是我的菜」，並說以前就想用這樣的方式被抬出場，她也向李拾壹告白「音樂的世界不能沒有你…我一直都很欣賞你！」超有戲的表演更讓導師們狂笑不已，Leo王誇讚李拾壹創意取勝，太有趣了！戴愛玲也誇讚李拾壹「長得真的蠻可愛的」，讓首次被稱讚可愛的李拾壹相當害羞。

擅長演唱情歌的郭家瑋這次挑戰不插電演唱〈推開世界的門〉，特地找來第一次錄影的隊友兼昔日敵人來當樂手組「鼠勾以戰隊」，主持人Lulu黃路梓茵忍不住說「找回來當樂手老師真是殘忍」，隊友們也虧郭家瑋是「踩著我們兩隻老鼠的屍體往上爬到現在」，不過也對這次的合作充滿期待。Leo王很喜歡郭家瑋沙啞的嗓音，不過唱到後來聲音「越來越沙」，感覺負擔有點重。

本集賽事也將從15強中淘汰3人，最後將由12人晉級下一輪賽事。《聲林之王3》每周五晚9點於ETtoday全站、《聲林之王》YouTube頻道、「星光雲」粉絲團準時開播；每周六晚10點於台視播出。